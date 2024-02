Marcus Thuram , in gol anche questa sera contro la Roma, ha parlato a fine partita ai microfoni di Sky Sport: «Siamo tornati nella ripresa con un'altra mentalità, volevamo fare un bel secondo tempo e l'abbiamo fatto. Un segnale al campionato e a noi stessi? Al campionato non so, per noi stessi è importante, è importante non mollare e prendere i 3 punti contro una squadra molto difficile», ha sottolineato.

«Cosa ci siamo detti tra primo e secondo tempo? Niente, abbiamo solo ripreso fiducia nel nostro gioco, abbiamo provato a fare le cose come sappiamo farle e ci ha aiutato a prendere i 3 punti questa sera. Se mi aspettavo questa mia crescita come prima punta? No. C'è anche Lautaro, ci sono grandi attaccanti nella squadra, proviamo tutti a fare gol o assist o delle corse per aiutare i compagni. A che punto mi sento? Sto lavorando ogni giorno ad Appiano, in ogni allenamento e in ogni partita provo a crescere. Mi sento molto bene con i compagni, è meraviglioso giocare con Lautaro», ha concluso il francese.