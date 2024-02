Farris: “Questi ragazzi sono straordinari. Secondo tempo da Inter. Arnautovic e Sanchez…”

Con un secondo tempo da grande squadra, l'Inter ribalta la Roma e centra la quinta vittoria consecutiva in campionato in questo 2024. Al termine della gara Massimiliano Farris ha parlato ai microfoni di Dazn: "La chiamata di Inzaghi? C'è stata una comunicazione tra il mister che era carico e il tramite siamo stati noi dello staff. Sono cose che sapevano anche loro. Il primo tempo non è stata l'Inter che siamo abituati a conoscere, c'è merito della Roma che ha avuto un ottimo impatto sulla gara. Abbiamo preso due gol evitabili e nel secondo tempo è venuto fuori il motivo per cui questi ragazzi sono straordinari. Questo è un gruppo che se viene stimolato, soprattutto in allenamento, è un piacere stare con loro".

"Possono sbagliare una ventina di minuti di un tempo, però deve essere un monito perché giocare contro squadre come la Roma è difficilissimo. Anche una squadra come la nostra, che sta facendo numeri incredibili, non basta perché quelle dietro non mollano. Le squadre che andiamo ad affrontare mettono tutto in campo e possono metterci in difficoltà. Nel primo tempo è mancato creare la superiorità numerica, ci aspettavamo una pressione più alta della Roma. Questo è uno stadio che spinge, il secondo gol una ripartenza che potevamo evitare. Nel secondo tempo il centrocampo ha alzato il livello".