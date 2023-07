GdS – Affidabile, prezioso e multiuso: ecco perché Toloi farebbe comodo all’Inter

Tra i profili cerchiati dall'Inter per la difesa c'è anche Rafael Toloi , in uscita dall'Atalanta:

"Marotta sta lavorando per coprire tutte le caselle del chiarissimo disegno tattico di Inzaghi: la difesa a tre. Al momento c’è un vuoto a destra dove il teorico titolare (senza alternative) è Darmian. Il centro è al completo con Acerbi e De Vrij. A sinistra ci sono Bastoni e Bisseck, il nuovo arrivato che potrebbe anche spostarsi sull’altro lato. Ma Toloi è il perfetto interprete di destra: rilanciato da Gasperini, è diventato uno dei titolari “extra” di Mancini che lo convoca sempre, anche se non è la prima scelta, tanto sa che ne avrà bisogno".

"Tatticamente Toloi è prezioso come pochi perché consente di passare senza problemi a quattro, allargandosi sulla fascia, ma ha anche coraggio, piedi e corsa per trasformarsi nel centrale che “esce” dalla linea a tre per creare superiorità e fare pressing a centrocampo", sottolinea La Gazzetta dello Sport che rimarca l'affidabilità di Toloi, seppur non sia più giovanissimo.