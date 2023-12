Quarta vittoria nelle ultime sette per i granata che, dopo un inizio di campionato di alti e bassi, hanno alzato il livello di rendimento. Continua, invece, il momento complicato per l'Empoli, sempre terzultimo al pari dell'Udinese con 12 punti: per la squadra di Andreazzoli sono dieci le sconfitte in sedici partite.