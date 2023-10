Torino-Inter, sfida da ex per Bellanova. Lui sui social: “Partita speciale”

Ventidue presenze e un gol nella stagione 22-23, quella in cui l'Inter ha giocato in Champions League e un'esperienza indimenticabile per Raoul Bellanova, con un passato nelle giovanili del Milan. Il calciatore classe 2000 era arrivato in prestito dal Cagliari, ma la società nerazzurra a fine stagione non l'ha trattenuto. Lo ha acquistato, a titolo definitivo, il Torino, proprio la squadra a cui ha segnato l'unico gol con la maglia interista.