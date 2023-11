Totti: “Mourinho? Tifo Roma e lo ringrazierò a vita. Derby e Lukaku…”

Derby? Una partita con così pochi tiri non può essere una partita… Almeno ai nostri tempi ci si dava qualche scarpata in più ecco. Con Dybala e Lukaku non si riesce a capire perché non tirino in porta durante 90 minuti, fa riflettere e pensare. Impossibile non fare tiri in una partita del genere… La Roma in campionato è partita malissimo, poi ne ha vinte alcune di fila e si è rialzata. Ieri i primi 3 tiri sono stati di Karsdorp… Questo deve fare riflettere, bisogna fermarsi e capire cosa manca alla Roma. Dopo fai fatica a tornare in corsa per i primi 4, non tutte perdono sempre i punti. Lukaku? L’unico che ha tirato in porta è Karsdorp. La Roma è attrezzata per giocare meglio, è strutturata per arrivare tra le prime quattro, è il momento giusto per tornare in Champions.