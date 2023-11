Trevisani: Juve-Inter? Meglio il tennis. 6 punti tra Milan e nerazzurri sono pochi…”

"Mi sono divertito di più a vedere il tennis al pomeriggio. Il primo tempo è stato bello, divertente, la Juve ha giocato anch meglio del solito. Non un grande messaggio andare avanti a pareggi. Tra l'Inter a cui è andato tutto bene e il Milan a cui è andato tutto male, c'è il derby di differenza. E secondo me per quello che dicono le due rose, per quello che l'Inter potrebbe proporre è poco come scarto. La Juve fa sempre la stessa partita, l'Inter si è adattata e non mi ha fatto impazzire".