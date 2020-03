La prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 21 marzo 2020 celebra il gesto di Romelu Lukaku che ha deciso di donare 100.000 euro al San Raffaele: “Il cuore di Lukaku”, il titolo di Tuttosport che, in taglio alto, riporta un’intervista al prof. Ascierto: “Ronaldo, aiutaci!”. In copertina, invece, la verità su Higuain, Pjanic e Khedira: tutti e tre hanno lasciato l’Italia per fare ritorno in patria.