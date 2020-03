Pochesci: “Caso Higuain? Pensavo uno scherzo. Se chiudono tutto lui e CR7 non giocano più?”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il tecnico Sandro Pochesci ha parlato così della notizia della fuga di Gonzalo Higuain per l’Argentina : “La mia perplessità è questa: se chiudono le frontiere con l’Italia e il campionato riprende a porte chiuse, Higuain e Ronaldo non parteciperanno alla Serie A?! È strano pensare che questo caso sia successo nella squadra migliore d’Italia. Pensavo fosse uno scherzo. Ogni giorno assistiamo a centinaia di morti. Dobbiamo bloccare tutto come hanno fatto in Cina”.