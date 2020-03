Nel corso di un’ampia intervista concessa a BR Football (LEGGI QUI), Romelu Lukaku ha voluto manifestare il proprio dissenso in merito alla volontà, manifestata dalla Lega, di chiudere i campionati ad ogni costo: “La prima cosa è assicurare la salute delle persone, perché dovremmo giocare in situazioni nelle quali la loro salute non è garantita? Si rischierebbe di avere anche dei giocatori malati”, il commento dell’attaccante dell’Inter.