Tudor lascia il Marsiglia: “Lo faccio per motivi privati ​​e professionali”

Igor Tudor, allenatore dell'Olympique Marsiglia, ha annunciato che a fine stagione lascerà il club. Intervenuto in conferenza stampa insieme al presidente del club francese, Ivan Longoria, il tecnico ha motivato così la sua scelta: "È stato un onore per me lavorare in questa stagione con il club, far parte di questa famiglia, incontrare i suoi tifosi e questa città con un'energia così speciale. Ho preso la decisione di lasciare la panchina per motivi privati ​​e professionali".