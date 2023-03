Serie A, rivoluzioni in panchina? Tudor: “Io alla Juve? Tutto per un click”

In questi giorni si parla tanto di cambi sulle panchine della Serie A. In particolare l'addio di Conte al Tottenham ha aperto a diverse ipotesi sul futuro di alcuni club italiani. Ad esempio l'Inter : si parla del ritorno dell'allenatore che ha regalato l'ultimo scudetto ai nerazzurri, ma anche di Allegri che era già stato accostato alla panchina del club milanese prima che arrivasse Inzaghi, nell'estate in cui mister Conte decise di lasciare Milano. E a proposito di Allegri si parla quindi anche di un cambio sulla panchina della Juve.

Nei giorni scorsi, TuttoSport in particolare, aveva fatto riferimento al possibile approdo in bianconero di Tudor, ex difensore oggi allenatore del Marsiglia. Aveva già allenato alla Juve e aveva anche fatto da vice a Pirlo nella sua prima esperienza da tecnico della prima squadra. In conferenza stampa, mentre presentava la partita di Ligue1 tra la sua squadra e il Montpellier, l'ex calciatore ha parlato proprio delle voci sul suo conto. E ha smentito tutto: «Il mondo del calcio ormai è così. Molte cose vengono totalmente inventate soltanto per potersi accaparrare dei click, ma la verità è che io penso soltanto alla partita di domani», ha detto.