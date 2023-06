Tuttosport: “Bellanova, il Torino fa sul serio: ecco l’offerta dei granata”

E' testa a testa tra Inter e Torino per Raoul Bellanova. L'Inter è intenzionata a riprendere dal Cagliari l'esterno ma a prezzi più contenuti rispetto a quelli pattuiti la scorsa estate, ma i granata ora si sono inseriti con grande forza sul classe 2000. Spiega Tuttosport: "Venerdì scorso era scaduto il diritto di riscatto a 7 milioni in mano ai nerazzurri, però Marotta aveva chiesto tempo per concludere il discorso.