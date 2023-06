Sky – Bellanova vicino al Torino: altri contatti positivi. Si discute sui bonus

L'Inter non ha riscattato il calciatore che quest'anno ha giocato a Milano in prestito dal Cagliari e i granata si stanno per aggiudicare il cartellino

Bellanovaè ad un passo dalla firma col Torino. Il calciatore, che nella scorsa stagione ha giocato nell'Inter in prestito dal Cagliari, non è stato riscattato dal club nerazzurro. Si pensava a una nuova trattativa per trattenerlo, ma la società granata ha convinto il club sardo.