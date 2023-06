Koulibaly in Arabia, l’Inter vira: “Si punta quest’altro giovane oltre a Bisseck”

Rinunciare a Koulibaly significa, come conseguenza, cambiare obiettivo per la difesa, visto che il giovane Bisseck non può bastare

E' ormai quasi completamente sfumata l'idea di vedere Kalidou Koulibaly con la maglia dell'Inter la prossima stagione. Il difensore senegalese è infatti pronto ad accettare l'offerta faraonica proveniente dall'Arabia e i nerazzurri virano su altri nomi. Scrive il Corriere dello Sport: "Rinunciare a Koulibaly significa, come conseguenza, cambiare obiettivo per la difesa, visto che il giovane Bisseck non può bastare per completare il reparto. Sui taccuini di Marotta, Ausilio e Baccin, peraltro, c’è anche un altro elemento del Chelsea, vale a dire quel Chalobah inseguito anche la scorsa estate.