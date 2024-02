L'entourage di Dumfries continua a chiedere 5 mln di euro: per Tuttosport non sembrano esserci spiragli per il rinnovo

Matteo Pifferi Redattore 24 febbraio 2024 (modifica il 24 febbraio 2024 | 09:46)

Nonostante gli ultimi rumor su un possibile dietrofront, il futuro di Denzel Dumfries potrebbe essere lontano dall'Inter: a riportarlo è Tuttosport. "Detto che la valutazione di Marcus Thuram è buona ma per in difetto (oggi il francese - costato 8 milioni di commissioni - vale molto più dei 60 milioni stimati), già si comprende come l’Inter sia destinata a fare un’altra maxiplusvalenza con Denzel Dumfries, l’unico tra i titolari in uscita visto che dopo la cancellazione del Decreto Crescita sono incolmabili le distanze per pensare di potergli rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 (l’entourage chiede 5 milioni netti)".