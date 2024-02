"Di fatto, al netto di eventuali cessioni legate ad offerte indecenti o a giocatori scontenti (al momento non ce ne sono), l’Inter per la prossima stagione è già fatta. Con un evidente upgrade per affrontare al meglio un anno che, oltre al consueto tour de force legato ai tre fronti italiani e alla Champions (peraltro allargata), avrà appunto l’appendice della nuova manifestazione che metterà in palio più di 2,5 miliardi complessivi. Si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, con la possibilità di arrivare anche a 71 partite ufficiali. Di fatto, nel 2024-25 l’Inter giocherà un doppio campionato che impone appunto una rosa di ventidue titolari(ssimi). Con i tre colpi già piazzati la dirigenza ha colmato le lacune che si apriranno con le uscite di Klaassen, Sensi e Sanchez, tutti in scadenza e per ora ai margini in questa stagione".

"Definire già chiuso un mercato che deve ancora iniziare è ovviamente impossibile. I 50 milioni del Mondiale però cambiano appunto le prospettive. Un rinforzo di peso è arrivato e altri due sono già apparecchiati senza spendere un euro. Anche se ci sarà un’incidenza sul monte ingaggi. Ma soprattutto, a differenza delle scorse estati, non servirà necessariamente cedere un big.

Anzi, nel gettare le basi per il futuro vanno inserite anche le trattative per prolungare i contratti di due colonne come Barella e Lautaro. Nessuna ansia perché le attuali scadenze (2026) sono ancora lontane, ma essendo operazioni sempre complesse per tutte le sfaccettature annesse, meglio portarsi avanti. Anche se mai come ora la testa di tutti è sul campo, per prendersi lo scudetto della seconda stella e per cercare di fare più strada possibile in Champions", scrive Gazzetta.

