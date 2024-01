Franco Vanni, ospite di DAZN, ha parlato del momento dell'Inter e si è soffermato in particolare su un timore di Inzaghi. « L'Inter negli ultimi dieci giorni ha battuto Napoli, Lazio e Fiorentina con in mezzo due voli lunghi. Ieri ha avuto difficoltà ma ha vinto. Il segno della consapevolezza della squadra è che Inzaghi ha dato due giorni liberi ed è in un momento di fiducia strepitosa e lo dice chiunque lavori lì», ha spiegato.

«Inzaghi teme molto gli asterischi, ha fatto carriera recente con quelli, alla Lazio e ne, arrivare alla gara con la Juve con un punto in più e non guardare alla classifica in prospettiva è un aiuto ulteriore, non è detto che questo basti perché la Juve di Allegri è una macchina. Le schermaglie Allegri-Inzaghi? Il tecnico dell'Inter, con garbo, rimanda la palla sempre di là, Allegri ha tirato fuori la metafora dei cavalli, quella di Sinner e Djokovic, ma Inzaghi non risponde, sembra un monologo ormai», ha concluso.