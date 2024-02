«Nessuno aveva messo sotto l'Inter nel primo tempo come la Roma e quella cosa lì rimane. E di slancio voglio dire una cosa sull'Inter in Europa. Inzaghi avrebbe puntato tanto sulla CL anche se ha come priorità il campionato, ma adesso sente l'odore del sangue. L'AM non è in una condizione ottimale. Simeone, che conosce bene, fa italianate sui vantaggi dei nerazzurri. Tutte cose che a Inzaghi piacciono. Lui ci pensa sempre alla Champions. Marotta ha detto che la gara con la Salernitana è la più importante che attende l'Inter. Il tecnico interista, per il bene che vuole al fratello avrebbe voluto trovarsi Pippo, il fratello, contro. Ma si evita una situazione emotivamente complicata perché già una volta lo fece esonerare. Con la Salernitana metterà i migliori ma quello che può succedere è che chiedere di stringere i denti ai super titolari», ha sottolineato il giornalista.