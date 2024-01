Il primo impegno ufficiale del 2024 dell'Inter sarà il match di San Siro contro il Verona, ultima giornata del girone di andata. Per l'occasione l'impianto milanese non verrà preso d'assalto dai tifosi ospiti: come annunciato direttamente dal club scaligero, saranno 667 i sostenitori gialloblu che sosterranno la formazione di Baroni dagli spalti del Meazza.