Buchanan, prima visita ad Appiano Gentile. Domani a San Siro per Inter-Verona

"Buchanan non si è allenato con il resto della squadra, ma ha colto l'occasione per conoscere per la prima volta gli altri calciatori della rosa, tutti in campo a eccezione di Juan Cuadrado di cui di fatto prenderà il posto. Il 24enne canadese ha quindi anche incontrato lo stesso Inzaghi scambiandosi le prime parole da suo giocatore e poi sempre ad Appiano Gentile si è sottoposto ai primi test atletici da interista. Dopo il debutto alla Pinetina, l'ex Bruges "esordirà" anche al Giuseppe Meazza. Sebbene la burocrazia non permetta un suo impiego durante Inter-Verona, Buchanan sarà comunque presente a San Siro per godersi la partita dal vivo".