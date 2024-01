Mancini ricorda Vialli: “Per me non se ne è mai andato. L’addio all’Italia…”

In un'intervista a Libero, Roberto Mancini ex ct dell'Italia ed ex allenatore dell'Inter, ha ricordato il suo amico Vialliscomparso, a causa di una lunga malattia, un anno fa. «Il primo pensiero è che Luca non se n’è mai andato, è sempre qui con me, con noi. Le persone come lui rimangono per sempre, c'è sempre qualcosa che me lo ricorda», ha detto.