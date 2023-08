A sorpresa nella giornata di ieri Roberto Mancini si è dimesso da ct dell'Italia. Le dimissioni della guida della Nazionale hanno sorpreso anche la madre dell’ex ct. "L'ho saputo da mia cugina, sono rimasta sorpresa anche io. Adesso sta in Francia in villeggiatura e ancora non l'ho sentito. Sicuramente più tardi ci parlerò e cercheremo anche noi di capire qualcosa di più".