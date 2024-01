Vidal torna al Colo Colo: “Alcuni ritornano in vacanza, non io. Ho ancora fame di vittorie”

Arturo Vidal, tornato al club cileno di Colo Colo dopo 17 anni trascorsi in Europa e Brasile, in conferenza stampa ha escluso l'idea di un imminente ritiro dal calcio professionistico, assicurando di voler rendere il suo club competitivo per la vittoria del titolo nazionale.

"Alcuni calciatori ritornano per andare in pensione, per motivi sentimentali. Non è il mio caso. La mia decisione era diversa - ha spiegato il campione cileno - Sono tornato qui per gareggiare, lottare e lottare ancora per diversi anni con Colo Colo per ottenere cose importanti", ha detto in una conferenza stampa allo stadio Monumental di Santiago. "Sono molto felice di essere tornato a casa dopo quasi 17 anni. Torno con molti sogni realizzati all'estero. Sono felice. Penso che sia stato un buon momento per tornare", ha aggiunto l'ex giocatore di Juventus e Inter.