Inter, Lautaro sulle orme di Zanetti. Rinnovo? Annuncio programmato: “Firmerà fino al 2028”

"Dai tempi di Zanetti, dicono ad Appiano, l’Inter non aveva un capitano così. E allora ecco perché non c’è stato neppure da discutere così tanto per arrivare al rinnovo di contratto. Sarà annunciato a breve, probabilmente subito dopo la fine di questa sessione di mercato di gennaio. Di fatto, il contratto va solo stilato e non è un processo breve, perché trattasi di accordo molto articolato. I cui numeri fondamentali però saranno 8, come i milioni di ingaggio che percepirà l’argentino, e 2028, la nuova scadenza contrattuale, fissata a 10 anni dal suo arrivo a Milano", rivela La Gazzetta dello Sport