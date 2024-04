VIDEO / Frattesi: “Come con il Verona, ci risiamo! Non ce la faccio più!”

Ancora una volta decisivo a partita in corso, di nuovo a segno a tempo praticamente scaduto, esattamente come contro il Verona: Davide Frattesi si sta rivelando un'arma preziosissima per l'Inter, una scarica elettrica pronta a ridestare la squadra.

Il centrocampista nerazzurro, come si può vedere nei contenuti social proposti dal club, non è riuscito a contenere la sua gioia dopo il gol vittoria segnato contro l'Udinese: "Come con il Verona, ci risiamo! Non ce la faccio più! Meglio stare a casa sul divano con la televisione spenta!".