CorSera – Vlahovic e le frecciate di Allegri, è la strategia per lo scudetto. L’Inter…

In casa Inter non è passata inosservata la battuta di Massimiliano Allegri su guardie e ladri. Come sottolinea il Corriere della Sera, il tecnico bianconero ha alzato il livello dello scontro, graffiando i rivali con la battuta dei ladri che scappano e le guardie che rincorrono. "Magari nel tentativo di destabilizzarli. Sul campo medita il sorpasso domenica a Lecce per difenderlo sino allo scontro diretto del 4 febbraio, che non deciderà lo scudetto ma chiarirà parecchie cose".