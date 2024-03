La lunga premessa serve per inquadrare, tra i tanti, il merito forse maggiore di Simone Inzaghi. Che ha fatto sua questa verità: le partite, molto spesso, si vincono e si perdono in mezzo. E lui, proprio per questo, nella sua ancora breve ma già luminosa carriera si è preoccupato di avere “sempre” il centrocampo più forte d’Italia. Lo ha indubbiamente con l’Inter, perché se riesci a mettere insieme tre come Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan sei già a metà, e forse a tre quarti, dell’opera.

Al punto da aver già programmato un “altro” centrocampo all’altezza di quello titolare. Già, perché - e si è visto anche a Lecce di cosa stiamo parlando - alle spalle del trio più titolato, spingono un grande giocatore come Frattesi e un playmaker predestinato come Asllani. Gente che, e non è un’esagerazione, sarebbe inamovibile anche nelle squadre concorrenti. E poi… e poi, per non farsi mancare nulla, è in arrivo un campione d’Italia, una mezzala di primissimo livello come Zielinski. Prendi sei giocatori, fai un bel mix, agita e piacimento, e alla fine probabilmente scoprirai che hai non solo il centrocampo più forte d’Italia. Ma forse, in panchina, anche il secondo… Non è straordinario?