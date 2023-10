Cessione Inter? Silver Lake si muove. Dai sauditi a Zilliacus, tutti gli scenari

Inter, cessione in vista? — In questa operazione Silver Lake è stata assistita da Raine Group, lo stesso advisor finanziario al quale Steven Zhang ha affidato il compito di trovare investitori o compratori interessati all’Inter, compito assegnato anche Goldman Sachs che ora potrebbe prendere in considerazione l’idea di rifinanziare il debito da 275 milioni di Suning con Oaktree Capital, in scadenza a maggio 2024. Chissà che uno schema simile a quello portato avanti da Silver Lake e Raine Group col Manchester City non possa essere replicato anche con l’Inter. Nei mesi scorsi il nome di Silver Lake, che nel 2022 ha completato l’acquisizione di Facile.it in Italia, era stato accostato all’Inter per un ingresso in maggioranza. Un portavoce del fondo americano aveva preferito non commentare queste indiscrezioni.

Tutti gli scenari — La pista che porta verso gli Stati Uniti corre in parallelo con le altre ipotesi circolate recentemente. Al lavoro sul dossier nerazzurro ci sarebbe anche un pool di famiglie saudite. Il fondo del Bahrain, Investcorp, aveva dato un’occhiata approfondita ai conti del club nerazzurro dopo aver tentato la scalata fallita al Milan. Ma finora non ha affondato in modo deciso. Senza dimenticare le continue dichiarazioni dell’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus che sarebbe in contatto con il qatariota Jassim Al Thani, fino a pochi giorni fa in corsa per il Manchester United prima di ritirare la sua offerta. Giovedì prossimo potrebbe arrivare qualche chiarimento nel corso dell’assemblea dei soci dell’Inter, alla quale però il presidente Steven Zhang non presenzierà dal vivo, ma in collegamento dalla Cina dove si trova da agosto", si legge.

(Fonte: Tuttosport)

