Perché Barella e perché Frattesi: cosa c’è dietro il vero dubbio di Inzaghi per Torino-Inter

“Una maglia per due e una possibilità di scelta all’insegna della qualità per Simone Inzaghi. Da una parte Nicolò Barella e dall’altra Davide Frattesi. Oggi ci sarà la rifinitura e quindi le verifiche definitive anche per prendere la decisione su una delle due mezz’ali, in vista della sfida di domani a Torino che mette sul piatto la possibilità di rimettersi in marcia in campionato. Ovviamente un occhio di riguardo verrà tenuto anche per la partita di martedì in Champions contro il Salisburgo e dunque chi partirà titolare contro i granata potrebbe poi essere coinvolto nelle rotazioni nell’impegno successivo, mantenendo fede a una linea che Inzaghi sta cercando di rendere redditizia come accaduto nel finale della scorsa stagione.