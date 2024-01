Zambrotta: “Vantaggio Inter minimo, Allegri una garanzia. Scudetto? Si deciderà a maggio”

Sorpreso dai 46 punti della Juventus dopo tutte le problematiche extra campo della passata stagione?

«La Juve non muore mai. E te ne accorgi quando giochi lì: percepisci immediatamente la mentalità vincente, fa parte del dna del club. L’anno scorso i problemi sono stati fuori, ma in campo hanno fatto discretamente bene. E in questa stagione, senza Europa, sono in corsa per la doppietta Scudetto-Coppa Italia».