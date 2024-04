Zazzaroni, poi, aggiunge: "Per cambiare la Juventus servono soldi e la Juventus i soldi per il mercato non li ha"

"Il futuro di Allegri non dipende dal finale di stagione, la dirigenza un'idea ce l'ha. Devono ottenere la qualificazione Champions, poi faranno una verifica sui programmi e i giocatori. La Juve se fa la Champions e il Mundialito deve spendere e non ha soldi, ha 20 mln da spendere più quello che verrà fuori dal mercato e i 40 dalla Champions. Con 60 mln non rifai la Juve. Qualche cessione eccellente? Quali? Bremer penso che parta, a 55 mln in Premier lo prendono. Se parliamo di Allegri, da qualche settimana ho maturato l'idea che debba andarsene con grande dignità, portando per la terza volta la Juve in Champions anche per rilassarsi un attimo. Sono stati tre anni molto pesanti. All'interno della Juventus c'è qualcun altro che non vuole Thiago Motta ma vuole qualcun altro (Conte, ndr)"