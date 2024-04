Botta e risposta a Pressing tra le coppie Biasin-Trevisani e Zazzaroni-Sabatini. Tema della discussione è Allegri e la Juventus. Inizia Biasin: "Dobbiamo ricordarci anche che siamo al terzo anno di Allegri sulla panchina della Juventus. Quando sceglie di tornare alla Juve, non pensa che passerà un triennio a pensare che l'obiettivo sia arrivare quarto. Non diciamo qualcosa che non può essere vera"