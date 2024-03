"Vorrei dire basta - anzi, lo dico - anche agli esperimenti: il ct non ha il tempo materiale per formare una squadra e allora si affidi a un gruppo semichiuso e lo consolidi via via: i 16, 17 migliori o presunti tali ed eventualmente due o tre ingressi che nel frattempo hanno fatto cose eccellenti in campionato e nelle coppe, non soltanto dieci partite e due gol. Basta con le scelte “politiche” che non accontentano nessuno. La Nazionale dovrebbe essere, è, un punto d’arrivo e non di partenza. Mancini stabilì il record di esordienti ma quanti Pafundi, Zaniolo, Kean, Grifo, Baselli, Pellegri, Zerbin, Lasagna e Piccini hanno il posto fisso in prima squadra e non si sono sentiti già arrivati perché scelti per indossare l’azzurro"