Biasin: "Sanchez? La carriera parla per lui, lo scorso anno sul podio dei migliori della Ligue 1. Stratosferico palla al piede, non si può pretendere sia a livello di Lautaro e Thuram. Oggi ha giocato da trequartista ed è stato uno dei migliori in campo. Rosa lunga, frutto anche della fortuna,. Ma se il terzo e il quarto capiscono il ruolo e sanno di essere alterntative, per un allenatore è la condizione ideale. È essenziale avere un gruppo che capisce quello che deve fare e all'Inter tutti sanno qual è il loro ruolo. Sono contento di questa Rsa".