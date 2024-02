"Di questo passo - mantenuto il più 9 sulla Juve seconda - e con questa autorevolezza, lo scudetto sarà una pura formalità. E meno male che era l’Inter B, senza Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Barella, Calhanoglu, Thuram. Non osiamo immaginare come sarebbe finita se Simone Inzaghi avesse schierato una formazione di titolarissimi. Ci sta che la dominatrice assoluta del campionato schianti il Lecce bisognoso di punti salvezza. Impressiona che lo faccia con una squadra mista, con Audero portiere titolare, con Asllani in regia e con “nonno” Sanchez ispiratore dell’attacco. Lautaro con una doppietta ha sfondato il tetto dei cento gol in Serie A, è salito a 101 e ha consolidato il primato nella classifica cannonieri dell’attuale campionato: 22 gol in 23 partite, media mostruosa di quasi una rete a gara. L’orgia di numeri positivi - per esempio i 66 punti in 25 giornate sono secondi soltanto ai 67 del 2006-07 - non rende però l’idea, non spiega il perché. L’Inter ha raggiunto una maturità che nessun altro club di Serie A può contrastare, è entrata in una dimensione diversa, più europea, ma a modo suo, con un calcio multi-funzionale. Ieri il Lecce ha scelto di attaccarla e l’Inter si è adeguata, ha trasformato l’energia altrui in carburante per se stessa", analizza La Gazzetta dello Sport.