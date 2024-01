Zazzaroni: “Inter impressionante, Barella tanta roba. Lautaro? Quando intervistai Icardi…”

"L'unico appunto che si può fare anche se a nessuno fotte niente: i soldi dominano. L'Arabia ha dato 23 milioni, il nostro è un calcio depresso, ha bisogno di soldi. Inter-Lazio? Sembravano squadre di due categorie diverse, dopo 10' ho detto: 'La Lazio ne prende 4'. Sembrava l'Inter di Monza: ho usato una parola, l'approccio, per descrivere l'Inter. Inzaghi ultimamente parte a bomba, è impressionante. Ieri sera ho pensato che fosse la miglior partita dell'Inter di quest'anno, ma poi ho ricordato che ha fatto molto bene con Monza e Benfica. Per tutti gli interisti, ho fatto complimenti sperticati all'Inter vista ieri sera, mi ha impressionato, come mai quest'anno anche in relazione all'avversario. Quando vedo giocare Mkhitaryan capisco tante cose. Barella è una roba spaventosa, poi Calhanoglu. E poi davanti c'è Lautaro che è una cosa ragazzi, arriva il tiro in tre secondi, ha precisione. Ricordo quando ho intervistato Icardi, c'era Lautaro che era appena arrivato ed era il suo bambino, stavano sempre insieme. E' cresciuto in un modo incredibile, in Italia è il migliore"