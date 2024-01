Inter sontuosa, si è sgretolato un pregiudizio. Per Inzaghi anche un lusso extra

Era questo il biglietto da visita di cui il calcio italiano aveva bisogno nel suo quasi disperato tentativo di aprirsi un margine di ricavo da quelle parti. Tra due giorni la finale, nel secondo e ultimo atto, contro i campioni d'Italia in carica. Poco margine per recuperare, ma dalla lucidità e dall'esuberanza viste ieri la stanchezza sembra non essere un tema. Inzaghi ha avuto perfino la possibilità di gestire il finale, richiamando i big in panchina. Un lusso non preventivato, ma che dà la misura della stratosferica prova di forza. Peccato, come già accaduto altre volte, per non aver reso ancora più netto il risultato: in quel caso, certi cambi, sarebbero potuti arrivare anche prima.