Zazzaroni: “Lukaku, accordo di massima con la Juve: le cifre. Inter ora in difficoltà”

"Vlahovic per Lukaku. È lo scambio shock che due settimane fa la Juventus ha avviato, investendo sui frequenti mal di pancia dell’attaccante belga, un tipo decisamente volubile e - per di più - ancora arrabbiato con Inzaghi per il “trattamento” ricevuto a Istanbul nella finale di Champions, appuntamento al quale teneva tantissimo: Big Rom avrebbe voluto giocare dall’inizio ma, rispettando le proprie convinzioni e i fortunati precedenti in coppa di Dzeko, Simone preferì impiegare subito Edin lasciando all’ex Chelsea la parte conclusiva della partita. Dove peraltro combinò solo guai. Per i tifosi, imperdonabili"