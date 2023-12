Zazzaroni: “Mourinho innovatore anche del linguaggio calcistico. Oggi in conferenza…”

Le parole di Ivan Zazzaroni in merito alle accuse di Mourinho ad alcuni suoi giocatori, definiti superficiali dallo Special One

"Del superficiale, a un calciatore, non l’aveva mai dato nessuno. Ci ha pensato José Mourinho, innovatore anche del linguaggio calcistico. A Ginevra non ha gradito l’atteggiamento di alcuni dei suoi, in particolare di chi è subentrato nella ripresa (Pellegrini, Spinazzola e “Ossessione” Sanches) e non se l’è tenuto per sé. Il giorno prima era peraltro stato chiaro e definitivo: «Chi entra deve dare di più»"