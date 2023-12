Condò: “Inter considerata da tutti la migliore in Italia. Ma contro la Juve Inzaghi…”

"Domenica scorsa il campionato ha espresso il suo teorico massimo con Juventus-Inter, lo scontro diretto per lo scudetto, la prima in casa della seconda. Non è stata una gran partita: una fiammata a metà primo tempo col botta e risposta tra Vlahovic e Lautaro, poi più nulla. Ma nulla veramente. I dati segnalano che il gol del serbo è stato l’unico tiro in porta della Juve, l’Inter ne ha prodotti altri tre ma del tutto dimenticabili. Generalmente quando si fanno questi ragionamenti si finisce per criticare Max Allegri e il suo gioco sparagnino, perché il meccanismo che ha creato – difesa corazzata e contropiedisti spietati – è una trappola pronta a scattare su chi lo attacca. Okay, ma non è un buon motivo per non attaccarlo, specie da parte della squadra – l’Inter – per unanime riconoscimento la migliore del lotto. Simone Inzaghi, invece, si è affacciato nella metà campo bianconera mantenendo sempre abbondanti presidi dietro la linea del pallone: poco per cercare l’1-2, abbastanza per non rischiare il 2-1. Tutto bene ma… se questa è la migliore gara del nostro campionato, perché un tedesco, un arabo, un americano o un brasiliano dovrebbero guardare la Serie A? Perché le televisioni estere dovrebbero alleggerire l’offerta per la Premier e appesantire quella per noi? Ai tempi del grande Barcellona di Guardiola e dei suoi molti epigoni in Liga, alcuni giornalisti spagnoli facevano i fenomeni scrivendo che le partite della Serie A erano emozionanti come osservare la vernice mentre si asciuga su una parete. Venne l’Inter di Mourinho a fare giustizia di tanta presunzione, ma quella era Champions, in fondo non ce la stiamo cavando male nemmeno quest’anno. Il problema è il campionato, dove il concetto di spettacolare –passato come una meteora il Napoli di Spalletti – è letteralmente scomparso. Ed è proprio il campionato, attraverso i suoi dirigenti, a chiedersi perché il mondo sia così disinteressato. Ricorda il tizio che si è alzato gli occhiali sulla testa e va in giro a cercarli, ma dove li avrò messi?"