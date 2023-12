Inter-Lautaro, si lavora al rinnovo: a breve altro incontro. Ieri ad Appiano…

Nel 2023 Lautaro non ha rivali in Italia e ne ha pochi in Europa, sottolinea il quotidiano. In questo anno solare ha realizzato 27 gol e in questa Serie A è a 13, uno ogni 90 minuti.

E i numeri in trasferta sono ancor più esaltanti: non ha segnato solamente ad Empoli e negli 11 minuti di Lisbona. “Lontano da San Siro il capitano dell’Inter esulta ogni 56 minuti, sommando campionato ed Europa”.

La Gazzetta racconta come la trattativa per il rinnovo sia in corso:

“Un incontro è già andato in scena, un altro è in agenda entro il mese di dicembre. Non è in discussione il finale, Lautaro ha la penna in mano. Ma la testa non è al contratto e si vede, dalle sue prestazioni”.

La Rosea aggiunge dettagli sullo stato d’animo di Lautaro:

“Ieri ad Appiano era già carico a mille, coperto fin sul volto per il freddo pungente, scoperto come scoperto è dal primo giorno l’obiettivo tricolore”.

Da capitano, Lautaro ha parlato con compagni e allenatore dell’importanza della sfida del Maradona:

“Vincere vorrebbe dire piazzare il Napoli a 11 punti di distacco, una specie di eliminazione virtuale già a dicembre. E un pareggio, in ogni caso, vorrebbe dire per l’Inter uscire indenni dalla settimana più difficile, tra Juventus e Napoli”.

