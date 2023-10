Zazzaroni: “Mourinho fa tutto alla Roma, Lukaku arrivato solo per lui. Mi dà fastidio che…”

"A Mou basterebbero i giocatori, mi dà fastidio l'idea che gira che sia solo un comunicatore con tutti quei titoli. La cifra tecnica della Roma è tutta negli infortunati dell'altra sera, c'era solo Lukaku. Quello che Mou ha detto nel post partita era un grande attacco indiretto alla società che non li tutela mai, non è presente. Lui deve fare tutto, non ha toccato palla nel mercato, non fosse per lui Lukaku non sarebbe venuto alla Roma e lo ha detto il giocatore"