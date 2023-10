Libero – Lukaku e Mourinho, un errore lasciare l’Inter. Fossero rimasti…

Uno in campo, l'altro in tribuna, complice la squalifica: Romelu Lukaku e José Mourinho , oggi attaccante e allenatore della Roma, sono tornati domenica a San Siro, contro l'Inter. in quello stadio dove entrambi sono stati protagonisti e beniamini del pubblico, prima di scegliere di andare a cercare gloria altrove. Una decisione rivelatasi errata, come evidenzia Libero: "Sono le scelte a rendere più o meno grande la carriera di un giocatore o di un allenatore. Romelu Lukaku e José Mourinho ne hanno sbagliate parecchie. Una su tutte: lasciare l'Inter. Per entrambi il nerazzurro rimane il punto più alto della carriera e entrambi hanno deciso di andare via proprio dopo aver raggiunto quel punto.

Siccome a Milano sono diventati dei re, si sono illusi di poterlo essere anche altrove. [...] Fossero rimasti, sarebbero stati osannati da una tifoseria intera anche in caso di risultati inferiori rispetto ai venti e passa gol o al triplete perché il credito era corposo e il pubblico nerazzurro, intenditore, sa che certe annate non si possono ripetere. I soldi sono stati una motivazione per andare via? Sicuramente, ma all'Inter non erano di certo sottopagati. Al contrario, erano i più pagati della rosa nerazzurra e, nei rispettivi ruoli e momenti, dell'intero campionato italiano. Lukaku e Mourinho non sono stati capaci di accontentarsi. Hanno voluto di più e hanno ottenuto molto meno. Come risucchiati in un imbuto, sono finiti entrambi alla Roma che, con tutto il rispetto, è sembrata per entrambi un ripiego".