Zazzaroni: “Scudetto Juve sarebbe un miracolo assoluto”. Linus: “Ti fai condizionare da…”

Linus replica: "Secondo me tu ti fai influenzare dalla prima parte di campionato. Io ho visto tutte le partite della Juve, ho visto che è diventata una squadra completamente differente. La Juve che gioca da un mese e mezzo a questa parte, erano anni che non la vedevo così. Così bella da vedere, così compatta, così sicura. Ci può stare che vinca, se lo vince l'Inter chi se ne frega, va bene. Era abbondantemente nelle previsioni"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.