Lo juventino Linus: “Inter troppo forte, la Juve non ha chance di scudetto”

"Saremmo in testa con una partita in meno, stanno montando questa cosa in maniera ridicola. L'Inter è forte, non voglio fare il menagramo. Anzi, faccio l'interista: gli interisti sono sempre bravi a parlar bene degli altri così passano in secondo piano loro. Questa volta lo faccio io: l'Inter è troppo forte per la Juve, la Juve non ha nessuna velleità di scudetto. E' una bella gufata, tra due settimane c'è Inter-Juve, lì si farà chiarezza una volta per tutte. Può anche succedere ma l'Inter è un filo avanti"