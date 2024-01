Intervenuti ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno parlato del Milan e delle possibilità che la squadra di Pioli possa rientrare in lotta per lo scudetto.

"Secondo te il Milan può rientrare per lo scudetto?", domanda Caressa. "Secondo me sì, anche se l'Inter è inavvicinabile sotto certi aspetti. La Juve, come tu sai, non la vedo da scudetto", risponde Zazzaroni.