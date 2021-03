Ziliani: “Conte lascerà la proprietà dell’Inter a giugno? Non è un mistero che Cambiasso…”

I nuovi allenatori di serie A? Giocatori con esperienza sul campo, ma non sulla panchina. Secondo Ziliani dopo Pirlo esordiranno altri due futuri tecnici...

Secondo Ziliani, dopo che il debuttante Pirlo alla Juventus ha fatto da apripista, sarebbe vicino il ritorno sulle scene come allenatori di altri due numeri uno del nostro movimento: Daniele De Rossi ed Esteban Cambiasso. Per l'ex centrocampista nerazzurro il giornalista del FQ aveva già avuto parole molto belle. Ora aggiunge: "Esteban Cambiasso, 40 anni, argentino, 10 stagioni all'Inter dopo un breve apprendistato al Real Madrid, da12019 possiede il diploma di "Allenatore Uefa Pro" conseguito in Spagna che gli consente di allenare in qualunque club: Inter compresa, e lo diciamo non tanto perché Conte non stia facendo bene (l'Inter è la favorita numero 1 per lo scudetto), ma perché il carattere fumantino di "Andonio" potrebbe comunque portarlo, a giugno, a separarsi dalla proprietà cinese con cui non ha mai realmente legato. E non è un mistero che Cambiasso sia rimasto nel cuore di tutti, ma proprio tutti, i tifosi nerazzurri; che in tv lo sentono discettare di calcio a Sky, specie nello Speciale Champions, vedendolo giganteggiare al cospetto dei compagni di studio, con tutto il rispetto per i compagni di studio".