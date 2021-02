Orsato a 90′, Ziliani punge: “Ci dirà finalmente perché non ha espulso Pjanic e perché…”

L'arbitro ha diretto ieri Spezia-Parma, oggi sarà ospite a 90' sulla Rai. Grande novità voluta dal nuovo presidente dell'AIA, Trentalange.

Si tratta di una clamorosa novità per gli arbitri: oggi il direttore di gara Daniele Orsato sarà ospite di '90° minuto' su Rai 2. Finalmente gli arbitri romperanno il muro di silenzio imposto negli anni da parte dell'AIA? Ad acconsentire a questa grande novità il nuovo presidente Alfredo Trentalange, che aveva annunciato un'apertura in questo senso per rispondere anche alle richieste di trasparenza. Orsato ha diretto ieri Spezia-Parma (finita 2-2).