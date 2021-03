Juventus, Pirlo: “Lontani dall’Inter, ma ci sono tante partite. Obiettivo scudetto”

Le parole del tecnico bianconero: "Siamo lontani dalla vetta anche perché Inter e Milan hanno vinto, ma i nostri obiettivi non cambiano"

Intervenuto in conferenza stampa, Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha presentato così la gara di domani contro lo Spezia: "Lo Spezia sta dimostrando di essere all’altezza della Serie A, sta facendo un grandissimo campionato. Si pensava che fosse la cenerentola del campionato e invece ha fatto grandi risultati anche contro grandi squadre. Sarà una partita difficile, importante per noi, dobbiamo riscattare i due punti persi a Verona e continua a lottare per lo scudetto. Il nostro obiettivo non cambia, per ora siamo lontani dalla vetta anche perché Inter e Milan hanno vinto. I nostri obiettivi non cambiano, dobbiamo vincere partita dopo partita ed è nelle nostre corde. Non guardiamo chi ci sta sopra o sotto ma pensiamo a noi. C'è qualche punto di distacco, ma ci sono ancora tante partite, importanti. Finché ci sarà possibilità saremo lì con la testa".